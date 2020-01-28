В Бурятии врачи в селах работают на негодном оборудовании

Для исправления ситуации пришлось подключать прокуратуру и суд





Прокуратура Бурятии проверила Прибайкальскую районную больницу.

«Выявлено отсутствие медицинского оборудования, предусмотренного порядками оказания медицинской помощи. Кабинеты стоматолога в поликлинике села Турунтаево, Ильинской участковой больнице, Туркинской амбулатории врача общей практики оснащены стоматологическими установками, пришедшими в негодность и подлежащими списанию. Требуют замены и два аппарата искусственной вентиляции легких реанимационного отделения больницы села Турунтаево», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Чтобы обязать Минздрав Бурятии и Прибайкальскую районную больницу обеспечить структурные подразделения необходимым медицинским оборудованием, прокурор подал иск в суд.«Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда не вступило в законную силу», сообщили в прокуратуре.Фото: «Номер один»