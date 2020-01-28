Жители Бурятии заключили 129 договоров «дальневосточной ипотеки»

Она пользуется высоким спросом: около 900 договоров заключено в 11 субъектах ДФО



В Бурятии заключено 129 договоров «дальневосточной ипотеки на 319 млн рублей. соответственно. Вместе с Приморьем, Якутией и Хабаровским краем население республики остается в числе лидеров по активности в этой программе. По данным на 23 января, в 11 субъектах ДФО заключено 983 кредитных договора на общую сумму 3,4 млрд рублей. Средняя сумма кредита составляет 3,5 млн рублей, сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК) Сергей Ховрат.



«Мы видим, что программа востребована. Теперь необходимо обеспечить ее доступность для населения, максимально использовать потенциал «дальневосточной ипотеки» для обеспечения жильем людей, желающих жить на Дальнем Востоке», – цитирует Сергея Ховрата пресс-служба минвостокразвития.



Сейчас 80% от всех заявителей получают одобрение по своим заявкам. По данным АРЧК, процент отказов по заявлениям в предоставлении «дальневосточной ипотеки» существенно ниже, чем в среднем по рынку ипотечных кредитов.



При минвостокразвития России создана Рабочая группа по реализации программы «Дальневосточная ипотека» для решения вопросов, связанных с доступностью льготного кредитного продукта во всех субъектах Дальнего Востока. В компетенцию рабочей группы входит анализ рынка недвижимости, выработка решений по сдерживанию роста цен на жилье на первичном рынке и т.д.



«Ипотека под 2% - беспрецедентное решение в истории нашей страны, впервые кредиты на жилье действительно стали доступными. И именно у нас, на Дальнем Востоке. Кроме цифр, это еще и огромная ответственность перед людьми. Сейчас главное – не допустить роста цен на жилье, еще более серьезная задача – на порядок повысить объемы строительства жилья, привлечь крупных застройщиков. Дальневосточники имеют право на доступное и комфортное жилье, и оно должно быть обязательно реализовано», - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.



В настоящее время семь банков принимают заявки на получение ипотеки для приобретения квартиры: «ДОМ.РФ», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк», ПАО «ВТБ», ПАО «СБЕРБАНК», АО «Газпромбанк», ПАО «Дальневосточный банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк». Подать заявку на получение кредита для индивидуального жилищного строительства можно сейчас в четырех банках: банк «ДОМ.РФ», ПАО «СБЕРБАНК», ПАО «Дальневосточный банк», АКБ «Алмазэргиэнбанк».



Общее число банков-участников программы составит 14 банков: ещё семь банков заканчивают формирование своих продуктов и планируют начать прием заявок с февраля по апрель 2020 года. Банки принимают заявки во всех 11 субъектах ДФО.



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