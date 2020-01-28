Неуплата алиментов привела улан-удэнца к уголовной ответственности

Он приговорен к условному сроку лишения свободы, который может обернуться реальным заключением



В Бурятии 40-летний житель Улан-Удэ осужден за неуплату алиментов не содержание несовершеннолетнего сына. Он приговорен к лишению свободы сроком на 4 месяца условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Мужчина развелся с супругой, когда ребенку был один год. При разводе мировой суд обязал его к выплате алиментов в размере одной четвертой части заработной платы. Однако вопреки судебному решению родитель предпочитает содержанием сына не заниматься, тратя заработанные деньги на свои личные нужды.



Чтобы побудить родителя к уплате алиментов судебные приставы неоднократно направляли его в Центр занятости населения. Но официальному трудоустройству мужчина предпочитает неофициальные источники дохода.



В прошлом году к должнику были применены меры административной юрисдикции. Постановлением мирового суда должника привлекли к административной ответственности и назначили административный арест сроком на 13 суток. Отбыв арест, мужчина устроился в ООО «Титан» пекарем. Однако о своем официальном трудоустройстве судебного пристава не уведомил, заработанные деньги на уплату алиментов не направил.



В связи с этим, а также со значительным размером задолженности органами дознания службы судебных приставов было принято решение о возбуждении в отношении алиментообязанного родителя уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).



Теперь в случае ненадлежащего поведения условно осужденного, уклонения его от явки в уголовно-исполнительную инспекцию, мужчине грозит замена наказания на реальный срок лишения свободы.



Фото: r03.fssprus.ru

