В Улан-Удэ представят большой ансамбль моринхуристов

Новый коллектив создан в рамках национального проекта «Культура»



В Улан-Удэ на межрегиональном конкурсе народного художественного творчества «Живой родник» 14 февраля состоится презентация ансамбля моринхуристов Бурятии, который создан Колледжем искусств им. П.И. Чайковского и министерством культуры республики, сообщили в пресс-службе ведомства.



В составе коллектива 12 человек, кроме морин хуура в ансамбле зазвучат ятага, иочин и лимба, а также их хуур (морин хуур больших размеров). Музыканты коллектива – это учащиеся 2-4 курсов Колледжа искусств им. П.Чайковского. Руководитель ансамбля Эрдэм Дымбрылов. Начальное музыкальное образование он получил в Колледже искусств им. П.И. Чайковского, а высшее в Монгольском институте культуры. Пять лет проработал в театре «Байкал», а сейчас возглавил ансамбль.



«Будем играть произведения бурятских, монгольских, корейских композиторов - 14 февраля представим несколько инструментальных композиций. Конечно, до нас в Колледже искусств существовал ансамбль моринхуристов, но сейчас коллектив у нас большой 12 человек. И это немало для такого ансамбля», - рассказал Эрдэм Дымбрылов.



При Колледже искусств им. П. И Чайковского с 2000 года существовал ансамбль моринхуристов «Жонон». Созданный же в рамках национального проекта «Культура» более расширенного состава. Впервые выступление ансамбля состоялось на Чемпионате мира по женскому боксу в Улан-Удэ, а также в Иволгинском дацане.



Морин хуур - древнейший струнный смычковый инструмент монгольских народов. Название морин хуур состоит из двух слов, означающих «лошадь» и «звук, струна». Дека этого деревянного инструмента изготавливается из лошадиной кожи, струны - из конского волоса. Инструмент обычно венчает резная голова скакуна. В древности эти инструменты были обязательным атрибутом в юртах кочевников. По преданию, был свой морин-хуур и у Чингисхана. Некоторые музыковеды полагают, что от древнего степного хуура произошли как китайские смычковые инструменты, в том числе весьма популярный у китайцев эрху, так и европейские смычковые. К слову, европейцам звучание морин хуура чаще напоминает звучание виолончели.



Фото: minkultrb.ru