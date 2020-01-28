Испанский путешественник едет на велосипеде до Байкала

Несмотря на морозы он ночует в палатке





Испанец Хосе Андрес Абьян Пахарес, путешествующий от Магадана до Байкала, пересел с велосипеда на автомобиль и продолжает свой путь. Путешественник планирует к 20 марта добраться до пункта назначения. Всего ему придется преодолеть более 5 тысяч км.



Свое путешествие испанец начал 27 декабря. Сейчас испанский экстремал находится в Якутии. Там ему из-за морозов в минус 52 градуса пришлось сменить велосипед на автомобиль. Несмотря на прошлогоднее обморожение руки, он решил, что в этом году снова будет ночевать на улице. С собой он взял теплый спальный мешок и палатку, сообщает ТАСС.

Напомним, в декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре в минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он уехал домой в Мадрид.





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