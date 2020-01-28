28.01.2020
В Улан-Удэ у госпитализированного больного не нашли коронавируса

В Улан-Удэ у госпитализированного больного не нашли коронавируса

Правда, официальных подтверждений этому пока нет

У больного, госпитализированного в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус, не подтвердился диагноз. Об этом в соцсетях сообщил друг госпитализированного мужчины.

«Диагноз у подозреваемого не подтвердился. Лежит он теперь в своей палате, ждёт выписки и «опупевает» от всех тех комментариев, что ему посвящены. Особенно, говорит, офигел от предложения окунуть его в ванну со спиртом. Я как представлю себе эту картину, просто ржу. Это мой друг детства, хороший добрый человек, простой и потому весьма забавный. Везёт ему на такие истории», написал он.

Отметим, Минздрав Бурятии пока официально не подтвердил эту информацию.

Напомним, в ночь с 25 на 26 января в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус поступил 36-летний мужчина.

«Он находился проездом в Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск. Ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января», сообщили вчера в Минздраве Бурятии.

Фото: pixabay.com
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