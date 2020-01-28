В Улан-Удэ у госпитализированного больного не нашли коронавируса

У больного, госпитализированного в Улан-Удэ с подозрением на коронавирус, не подтвердился диагноз. Об этом в соцсетях сообщил друг госпитализированного мужчины.
«Диагноз у подозреваемого не подтвердился. Лежит он теперь в своей палате, ждёт выписки и «опупевает» от всех тех комментариев, что ему посвящены. Особенно, говорит, офигел от предложения окунуть его в ванну со спиртом. Я как представлю себе эту картину, просто ржу. Это мой друг детства, хороший добрый человек, простой и потому весьма забавный. Везёт ему на такие истории», написал он.
Отметим, Минздрав Бурятии пока официально не подтвердил эту информацию.
Напомним, в ночь с 25 на 26 января в инфекционную больницу Улан-Удэ с подозрением на коронавирус
поступил 36-летний мужчина.
«Он находился проездом в Улан-Удэ. Ранее посетил страны Азии, где сегодня наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Мужчина заболел 21 января. На данный момент он помещен в Республиканскую инфекционную больницу. Анализы направлены в Новосибирск. Ожидается, что результаты будут известны вечером 27 января», сообщили вчера в Минздраве Бурятии.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?