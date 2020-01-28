В Улан-Удэ на ЛВРЗ работал водитель-наркоман

На Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе – филиале АО «Желдорреммаш» выявлен водитель, страдающий наркозависимостью, сообщили в Бурятской транспортной прокуратуре. Ранее мужчина был осужден за незаконный оборот наркотиков и поставлен на учет в наркодиспансере.
«Управление автотранспортом лицом, страдающим наркозависимостью, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения», отметили в надзорном ведомстве.
В результате вмешательства прокуратуры водитель предприятия отстранен от управления транспортом и уволен по соглашению сторон. Решением суда мужчина лишен водительских прав на срок до полного излечения от наркозависимости и снятия с учета в наркодиспансере.
Фото: pixabay.com
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