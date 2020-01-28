В Бурятии не теряют надежду превратить Мамай в горнолыжный курорт

Однако для этого нужно включить гору Бурятии в ОЭЗ «Байкальская гавань» с разрешения минприроды



Расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» на популярную у фрирайдеров гору Мамай в Кабанском районе Бурятии, где иркутский инвестор готов построить горнолыжный курорт за 2,5 млрд рублей, требует разрешения минприроды России. Об этом сообщает



Ежегодно на гору Мамай приезжают около 4 тыс любителей зимних спортивных развлечений, по версии аналитического агентства «Турстат», Мамай по итогам 2017 года вошла в десятку лучших мест для фрирайда в России. Сейчас никакой инфраструктуры на горе нет, но есть инвестор - компания «Хрустальный», она готова зайти со своим проектом по обустройству популярной у туристов местности.



Осенью 2018 года власти Бурятии подали заявку в Минэкономразвития РФ на расширение ОЭЗ с включением в нее горы Мамай и части прибрежной зоны озера Байкал. Проект был представлен 1 февраля 2019 года на совещании, посвященном инфраструктурной поддержке инвестпроектов в Бурятии, под председательством вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.



«Год над этим работаем. Согласование Минэкономразвития есть. Вопрос в том, что лес, который находится на горе Мамай, относится к защитным лесам: сейчас работаем с Минприроды, Рослесхозом по статусу этих лесов», - приводит пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.

Гора Мамай находится в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории. «Строить в ЦЭЗ можно только в рамках особой экономической зоны», - пояснил глава региона.



По словам зампреда правительства Бурятии, главы полномочного представительства Бурятии при президенте России Антона Виноградова, иркутский инвестор уже подготовил мастер-план и проектно-сметную документацию для строительства будущего горнолыжного курорта.



Реализация проекта по строительству курорта на горе Мамай рассчитана на 2020-2029 годы. Общая сумма инвестиций - 2,5 млрд рублей. Уже инвестировано в проект 30 млн рублей. Ранее гендиректор ООО «Хрустальный» Олег Барышников сообщал журналистам, что проект разработан по международным меркам туристического курорта: это горнолыжная трасса в предгорье, а также комплекс с береговой линией Байкала с отелями на берегу и придорожным кластером в районе федеральной трассы.



ОЭЗ «Байкальская гавань» создана в 2007 году, турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс гектаров на восточном побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». На протяжении нескольких лет за счет федеральных средств там проводились работы по обустройству инфраструктуры, были зарегистрированы более 10 резидентов, но ни один из них фактически так и не приступил к работе. В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и начало поиск новых инвесторов. Сейчас в ОЭЗ зарегистрированы шесть резидентов.



Фото: pixabay.com Расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) «Байкальская гавань» на популярную у фрирайдеров гору Мамай в Кабанском районе Бурятии, где иркутский инвестор готов построить горнолыжный курорт за 2,5 млрд рублей, требует разрешения минприроды России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.Ежегодно на гору Мамай приезжают около 4 тыс любителей зимних спортивных развлечений, по версии аналитического агентства «Турстат», Мамай по итогам 2017 года вошла в десятку лучших мест для фрирайда в России. Сейчас никакой инфраструктуры на горе нет, но есть инвестор - компания «Хрустальный», она готова зайти со своим проектом по обустройству популярной у туристов местности.Осенью 2018 года власти Бурятии подали заявку в Минэкономразвития РФ на расширение ОЭЗ с включением в нее горы Мамай и части прибрежной зоны озера Байкал. Проект был представлен 1 февраля 2019 года на совещании, посвященном инфраструктурной поддержке инвестпроектов в Бурятии, под председательством вице-премьера, полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.«Год над этим работаем. Согласование Минэкономразвития есть. Вопрос в том, что лес, который находится на горе Мамай, относится к защитным лесам: сейчас работаем с Минприроды, Рослесхозом по статусу этих лесов», - приводит пресс-служба слова главы Бурятии Алексея Цыденова.Гора Мамай находится в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории. «Строить в ЦЭЗ можно только в рамках особой экономической зоны», - пояснил глава региона.По словам зампреда правительства Бурятии, главы полномочного представительства Бурятии при президенте России Антона Виноградова, иркутский инвестор уже подготовил мастер-план и проектно-сметную документацию для строительства будущего горнолыжного курорта.Реализация проекта по строительству курорта на горе Мамай рассчитана на 2020-2029 годы. Общая сумма инвестиций - 2,5 млрд рублей. Уже инвестировано в проект 30 млн рублей. Ранее гендиректор ООО «Хрустальный» Олег Барышников сообщал журналистам, что проект разработан по международным меркам туристического курорта: это горнолыжная трасса в предгорье, а также комплекс с береговой линией Байкала с отелями на берегу и придорожным кластером в районе федеральной трассы.создана в 2007 году, турзона расположена в 110 км от Улан-Удэ, она занимает более 3,5 тыс гектаров на восточном побережье Байкала, включает пять участков: «Турка», «Пески», «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и «Горячинск». На протяжении нескольких лет за счет федеральных средств там проводились работы по обустройству инфраструктуры, были зарегистрированы более 10 резидентов, но ни один из них фактически так и не приступил к работе. В июне 2017 года Минэкономразвития РФ передало управление ОЭЗ республике, правительство региона начало процедуру расторжения договоров со всеми резидентами из-за невыполнения условий инвестсоглашений и начало поиск новых инвесторов. Сейчас в ОЭЗ зарегистрированы шесть резидентов.Фото: pixabay.com