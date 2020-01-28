Бурятский скульптор поставил в центре Москвы электрическую девушку

Ее высота 3,5 метра





В Москве в Ботаническом саду МГУ состоялось открытие арт-объекта The Lady of Energy в виде опоры линии электропередачи. Скульптуру создал бурятский художник Зорикто Доржиев.







По словам директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюм, в искусстве, существующем уже много лет, трудно создать что-то новое, но у Доржиева это получается.



«На самом деле это довольно символическая вещь. Это не просто скульптура, но еще и само по себе изящное произведение. Такие антропоморфные сооружения – это символ того, к чему мы должны стремиться в промышленном дизайне», – добавил Ретеюм.

Арт-объект высотой 3,5 метра установили на центральном Зеркальном канале сада. The Lady of Energy воплощает собой источник жизни. Модель одновременно ассоциируется с древними женскими культами и с такой современной частью почти любого пейзажа, как опора высоковольтной линии электропередач, сообщает галерея Ханхалаев.

Летом 2019 года скульптура впервые экспонировалась в Брюссельском дворце изящных искусств.





Фото РИАМО