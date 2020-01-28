Доктор Мясников о коронавирусе: «Ищите тех, кому это выгодно»

Известный врач Александр Мясников высказал свое мнение по поводу паники, которая нагнетается в разных странах мира из-за распространения из Китая "страшной заразы" – нового коронавируса. По его словам, паника нарастает из-за того, что ее подогревают СМИ в разных странах мира, сообщают «Вести.ру»
.
Врач отмечает, что, «наверно, такое бурное обсуждение где-то и полезно», поскольку «вероятность катастрофы мирового масштаба от какой-то новой инфекционной болезни весьма — увы! – возможна». «Но не сейчас. Успокойтесь — не сейчас», — уверяет доктор Мясников.
При этом он вспоминает другие «эпидемии», которыми ранее пугали мир, но как только уважаемые мировые организации здравоохранения «осваивали» достаточно значительные суммы, выделенные на обуздание тех «эпидемий», они практически сразу сходили на нет.
Врач приводит статистику прежних «страшных эпидемий», от которых пострадало или умерло практически столько же людей, сколько ежегодно заболевает и умирает в любом миллионном городе от обычного гриппа.
Что касается нового коронавируса 2019-nCoV, то им, пишет Мясников, «уже поражено 0,00000024 процента населения Китая», а смертность — около 10 процентов, что «соответствует средней смертности от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале».
В связи с этим доктор Мясников на вопрос, почему такая паника и нагнетание в мире из-за нового коронавируса, дает «классический» ответ: «Ищите тех, кому это выгодно!».
Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил бывший глава Роспотребнадзора, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса, 12 из них - это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие [препараты], как «Индиновир», «Саквинавир». Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса», - цитирует Онищенко ТАСС
.
«Всего у нас 39 коронавирусов, о которых мы пока знаем, их мы знаем с 1965 года», - добавил Онищенко, добавив, что их, наверняка, больше.
Между тем, число жителей КНР, заразившихся новым коронавирусом, во вторник достигло 4515. Об этом сообщило агентство Синьхуа
со ссылкой на китайские власти.
Ранее информационный портал «Ванъи» со ссылкой на официальные данные китайских регионов сообщил о 4477 зараженных. Число летальных исходов составило 106. По данным Agence France-Presse, за минувшие сутки в провинции Хубэй умерли еще 24 заболевших. Там же был зарегистрирован 1 291 новый случай заражения.
Наибольшее число инфицированных и умерших от коронавируса, отмечает «Ванъи», приходится на провинцию Хубэй (2714 и 47 соответственно) и ее административный центр город Ухань (1590 и 42). В Пекине выявлено 80 инфицированных (зарегистрирован один летальный случай), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 заболевший (один летальный случай).
Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в Ухане, административном центре провинции Хубэй, крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе Пекине и Шанхае. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку пневмонии национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.
Фото: скрин-шот «Россия 1» и duma.gov.ru
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