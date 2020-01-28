В Бурятии начальник УКСа подозревается в служебном подлоге

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия». Он подозревается в служебном подлоге (статья 292 УК РФ), сообщили в следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 13 декабря 2019 между Управлением капитального строительства и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн рублей.
Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме.
В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Окончательная квалификация деянию чиновника будет дана по результатам оценки всей доказательственной базы.
Как сообщал «Номер один»
, у правительства и его УКС иная версия событий. В декабре 2019 года Управление капитального строительства Бурятии заключило государственный контракт с поставщиком ООО «Промедис» на поставку и монтаж оборудования для онкодиспансера. Сумма контракта составила более 96 млн рублей. В СМИ всплыла информация о том, что деньги исполнитель получил, но оборудование не поступило.
«Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда», - пояснил глава Бурятии во время прямого эфира, когда ему был задан вопрос о судьбе дорогостоящих покупок.
Исполняющий начальника управления капитального строительства Владимир Имеков провел пресс-конференцию в строящемся онкодиспансере и также заверил журналистов, что медоборудование находится в Улан-Удэ и разъяснил, почему оно было закуплено до ввода здания в эксплуатацию, а также, как происходила покупка техники через Скайп.
«Да, перед отправкой оборудования в Улан-Удэ мы посмотрели его по «Скайпу», чтобы убедиться, что нам отправляют именно то, что нам нужно – это нормальная практика. После, когда оборудование уже пришло в Улан-Удэ, наши специалисты проводили приемку, и убедились еще раз. Оно соответствует всем техническим параметрам, техзаданию и медицинскому заданию, которое готовил минздрав и согласовывал его с врачами», - рассказал Владимир Имеков.
По его словам, оборудование купили задолго до завершения строительно-монтажных работ, чтобы освоить федеральные деньги в срок. Если бы УКС не освоил 1,6 млрд. рублей, выделенные на строительство, эти деньги вернулись бы обратно в федеральный бюджет.
Сметная стоимость строительства составляет 3,4 млрд рублей, в том числе оборудования на сумму 1,6 млрд рублей. Предполагается закупить медтехнику на сумму 977,8 млн рублей, мебель на сумму 457,2 млн рублей.
Окончание строительно-монтажных работ запланировано на ноябрь 2020, ввод в эксплуатацию должен произойти в марте 2021 г.
Фото: «Номер один»
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