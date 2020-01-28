В Бурятии таможенники надели защитные маски и стерильные перчатки

Таможня принимает меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции из КНР



Сотрудники Бурятской таможни совместно с представителями государственных контролирующих органов в пунктах пропуска тщательно следят за состоянием въезжающих в страну граждан. «Это делается в связи с регистрацией случаев заболевания коронавирусом в Китае», - сообщили в пресс-службе таможни.



Как рассказал исполняющий обязанности первого заместителя начальника Бурятской таможни Николай Фриккель, на сегодняшний день пункты пропуска Бурятской таможни работают по обычному графику. При этом особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из Китая.



Для предотвращения проникновения инфекции на территорию России на таможенных постах в пунктах пропуска соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: служебные помещения проветриваются, проводится влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств, соблюдаются правила личной гигиены. Для защиты от коронавирусной инфекции таможенники используют защитные маски и стерильные резиновые перчатки.



Эти меры помогут исключить случаи заражения коронавирусной инфекцией пересекающих границу граждан и самих таможенников, обеспечить бесперебойную работу пунктов пропуска Бурятской таможни.



Фото: пресс-служба Бурятской таможни





