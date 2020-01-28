В Улан-Удэ осудили серийных квартирных воров

Два молодых человека совершили двенадцать квартирных краж в столице Бурятии и пригороде

В Улан-Удэ суд Октябрьского района рассмотрел уголовное дело по 12 фактам квартирных краж. По подозрению в причастности к серии имущественных преступлений сотрудники полиции ранее задержали двоих 24-летних ранее судимых жителей Улан-Удэ. С октября 2018 года по январь 2019 года они совершали кражи и попытки краж имущества граждан из частных домов в Улан-Удэ и в Тарбагатайском районе.Следователем установлено, что злоумышленники проникали в жилища путем отжима створок пластиковых окон преимущественно в дневное время, когда жильцы находились на работе. Отжимали инструментами, которые находили там же, на придомовой территории. Целью похищения в основном являлись золотые изделия и деньги.Общий ущерб по 12 фактам хищения составил 1,2 млн рублей. Часть похищенного изъята. Другая часть находилась у скупщиков золотых изделий. Так, эксперты-криминалисты в ходе кропотливой работы с помощью проведенной геномной экспертизы по оставленным частичкам эпителий на месте преступлений выявили совпадения с элементами ДНК на украшениях у скупщиков, что явилось основным доказательством причастности граждан к преступлению.Решением суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, второму, который погасил ущерб потерпевшим, вынесен условный срок. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в республиканском МВД.Фото: пресс-служба МВД по Бурятии