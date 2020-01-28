СЦКК может получить статус ТОР для расширения производства

В планах предприятия – запустить линию для производства пакетов из крафт-бумаги

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) поможет ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», крупнейшему производителю сульфатной небелёной целлюлозы в ДФО, привлечь бизнес-партнеёров в проект для модернизации производства, сообщили в пресс-службе АНО АПИ.«Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат специализируется на производстве плоских слоев гофрированного картона, гофропродукции и лесохимической продукции. Он снабжает своей продукцией предприятия пищевой, химической, строительной, медицинской и многих других отраслей России от Владивостока до Краснодара. А также экспортирует продукцию в Китай, Монголию, Индию, Японию и в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Узбекистан, Казахстан. Продукция комбината входит в списки лучших товаров России, а само предприятие ежегодно занимает на конкурсах призовые места.Комбинат хочет расширить рынки сбыта. Для этого подготовлен каталог производимой на предприятии продукции и представлен иностранным контрагентам. В планах предприятия – запустить новую линию для производства нового продукта. Это пакеты из крафт-бумаги. Существенную поддержку в этом предприятию мог бы оказать преференциальный режим ТОР. В рамках такого режима комбинат получит под проект по запуску новой линии налоговые льготы и административную поддержку. Наше агентство готово оказать помощь в поиске бизнес-партнеров для реализации проекта», - рассказал заместитель генерального директора АНО АПИ Максим Дузь.По его словам, особое внимание будет уделено экологической составляющей. Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат в силу расположения вблизи озера Байкал постоянно находится под контролем природоохранных органов и регионального правительства. Предприятие работает без сброса очищенных сточных вод в водоемы. Как отметил Максим Дузь, впервые в мировой практике в девяностых годах прошлого века на предприятии запущена запатентованная система замкнутого водооборота, полностью исключившая сброс промышленных стоков без снижения качества продукции. Мощный комплекс очистных сооружений осуществляет тройную химическую, биологическую и механическую очистку.«Задача сделать так, чтобы предприятие развивалось, но при этом ни в коем случае не наносился бы урон уникальной природе Байкала», - подчеркнул Максим Дузь.(нем. Kraft — сила) — высокопрочная обёрточная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной целлюлозы. Производится из древесины в процессе сульфатной варки, также известной как крафт-процесс. Используется для упаковочных целей, а также изготовления бумажных изделий, обязанных быть прочными и износостойкими — гофрокартона, крафт-мешков, пакетов, конвертов, бумажных шпагатов и т. п.Фото: sckkbur.ru