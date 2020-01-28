В Бурятии снизился производственный травматизм

Число тяжелых и смертельных производственных травм сократилось на 19%







В Бурятии в 2019 году зарегистрировано 231 несчастный случай на производстве. Это на 5,7 % ниже, чем в 2018 году (245), сообщили в республиканском отделении Фонда социального страхования.



Количество тяжелых и смертельных производственных травм также снизилось с 62 до 50 (на 19.4 %). Их них, по результатам проведенной экспертизы, страховыми признаны 40 тяжелых несчастных случаев и семь смертельных. В стадии расследования находятся шесть случаев.



Наибольшее количество несчастных случаев зафиксировано в таких видах деятельности как: здравоохранение и социальные услуги (39), обрабатывающие производства (42), государственное управление и обеспечение военной безопасности (26), торговля (20), добыча полезных ископаемых (18), транспортировка и хранение (12).



Сумма произведенного обеспечения по страхованию за 2019 год на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве и случаями профессиональных заболеваний составила 19,5 млн рублей. На оплату стационарного лечения по 52 пострадавшим было потрачено 7,4 млн рублей, на амбулаторно-поликлиническое лечение по 40 пострадавшим – 240 тыс рублей; на реабилитационное лечение в «Центре восточной медицины» по семи пострадавшим – 327 тыс рублей.



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