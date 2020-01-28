В Бурятию приедет заместитель генпрокурора России

Игорь Ткачёв проведет прием граждан в Баргузинском районе





Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачёв посетит Бурятию и проведет прием жителей Баргузинского района по вопросам соблюдения жилищного законодательства, законодательства в сферах оплаты труда, жилищно-коммунального хозяйства и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Прием будет проходить 6 февраля в прокуратуре Баргузинского района (село Баргузин, ул. Дзержинского, д. 40) по предварительной записи.Для записи на прием необходимо обратиться в прокуратуру Баргузинского района лично либо по телефонам: 8 (301-31) 41-5-43, 41-9-51, 41-4-30.На прием при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность.Фото: «Номер один»