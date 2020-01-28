Парламент Бурятии, устав от споров о такси, попросит Госдуму о помощи

Комитет Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку поддержал сегодня проект обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие федерального закона «О государственном урегулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси».
Как сообщили в пресс-службе республиканского парламента, обращение составлено в рамках исполнения решения Совета Народного Хурала. По словам зампредседателя Комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Егора Олзоева, в 2019 году наметилась положительная тенденция: количество выданных разрешений на бизнес в сфере такси не намного, но увеличилось. Однако главная проблема остается нерешенной – по-прежнему остаются неурегулированными отношения между таксистами и федеральными агрегаторами («Максим», Яндекс-такси и т.д.).
Решить эту проблему можно только изменив законодательство на федеральном уровне. Однако проект соответствующего закона находится на рассмотрении в Госдуме с 2018 года и пока не ясно, когда он будет принят. В связи с этим депутаты Народного Хурала и планируют направить обращение в Госдуму.
Председатель аграрного комитета Петр Носков высказал пожелание, чтобы в новом законе были прописаны требования к техническому состоянию автомобилей. Депутаты Комитета единогласно поддержали проект постановления. Окончательное решение парламентарии примут на очередной сессии Народного Хурала 3 марта.
Как сообщал «Номер один»
, осенью прошлого года парламентарии на очередной сессии вновь предлагали ужесточить республиканское законодательство в сфере борьбы с неофициальными таксистами, пользующимися услугами агрегаторов «Максим» и «Яндекс». В частности, обязать службы заказа работать только с официальными таксопарками, что выведет отрасль из тени и повысит собираемость налогов. Также прозвучало мнение о необходимости возврата желтого цвета для машин.
При этом, еще в 2014 году Народный Хурал Бурятии принял поправки к закону «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Бурятии». В нем вводилось требование обязательного окраса такси в желтый цвет. Однако в апреле 2019 года депутаты передумали и отменили свое решение по цвету, мотивировав это тем, что требования по цвету машин «вводят дополнительные административные барьеры для малого бизнеса». Однако идея отсечь нелегальных таксистов от данной сферы услуг никуда не далась. Министр транспорта республики Александр Аюшеев привел депутатам удручающую статистику по рынку таксомоторов. Суть претензий заключалась в том, что в этой сфере ведомству не удалось покончить с неофициальным сектором и нелегальных таксистов сегодня гораздо больше, чем легальных.
«Сегодня получили официальные разрешения на работу таксистами 1376 человек, еще 1500 постоянно работают нелегально, и около трех тысяч человек «бомбят» время от времени,» - сообщил Александр Аюшеев.
Чиновник привел основные претензии к нелегальным таксистам - не выходят из тени, не платят налоги и не поддаются контролю. Рынок такси в республике регионе оценивается от 1,5 до 2,5 мдрд рублей, но налоговые поступления остаются мизерными – около 4,5 млн рублей. Между тем, депутаты Народного Хурала не знают, как скорректировать местное законодательство, не имея федерального закона, расставляющего на такси «все шашечки». В смысле – точки над «и».
Фото: «Номер один»
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