Из мэра - в сантехники

Отныне менять прогнившую систему будет не кто иной, как экс-мэр Геннадий Айдаев

Помните старый анекдот? Про сантехника, который после фразы: «Вся система прогнила! Всю систему надо менять!» был приговорен к высшей мере наказания? Так вот. Отныне менять прогнившую систему будет не кто иной, как экс-мэр Геннадий Айдаев. Поговаривают, что он теперь – самый богатый сантехник в Бурятии.

Конечно, вряд ли вы увидите его с разводным ключом, копающимся в чьем-то унитазе. Но факт в том, что экс-мэр зарегистрировался в налоговой службе в качестве индивидуального предпринимателя. Основной вид деятельности ИП Айдаев Геннадий Архипович - производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.Такие дела. Видимо, устав бороться с проблемами ЖКХ на посту мэра, он после небольшой паузы в несколько лет решил взяться за решение проблем сгнивших труб в режиме ручного управления. Так сказать, начал с малого.Что ж, ждем, когда Геннадий Архипович обратит внимание на другие проблемы Улан-Удэ. Например, зарегистрируется в качестве «маршрутчика», чтобы улучшить общественный транспорт столицы, потом – в качестве дворника, чтобы лично бороться с мусором на улицах и в подъездах.В общем, вся надежда на господина Айдаева. Ибо если не он, то кто?Нарисовал Укусика Покусай