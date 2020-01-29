Мэрию Улан-Удэ заставили купить квартиру для семьи из аварийного дома

Для этого прокуратуре пришлось судиться с городской администрацией





В декабре 2018 года прокуратура Железнодорожного района Улан-Удэ направила в суд иск о возложении на администрацию города обязанности предоставить семье из пяти человек благоустроенное жилое помещение.

«Граждане проживали в многоквартирном доме на основании договора социального найма. В марте 2018 года дом признан аварийным и подлежащим сносу. При обследовании установлены неустранимые дефекты наружных стен, фундамента, разрушение кирпичной кладки», рассказали в прокуратуре Бурятии.Суд требования прокурора удовлетворил. Однако из-за отсутствия в муниципальном жилищном фонде квартиры с необходимой степенью благоустройства, в августе 2019 года суд изменил способ исполнения решения. На мэрию Улан-Удэ возложили обязанность выделить жильцам аварийного дома деньги для приобретения жилья.«Получив средства, в январе 2020 года семья заселилась в приобретенную двухкомнатную благоустроенную квартиру», сообщили в надзорном ведомстве.Фото: «Номер один»