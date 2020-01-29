В Улан-Удэ задержан профессиональный карманник

Он орудовал в маршрутках, используя воспитанность и сердобольность пассажирок



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска полиции Улан-Удэ задержали серийного карманника. Выявлена причастность 24-летнего горожанина к четырем фактам подобных преступлений, совершенных в ноябре-декабре прошлого года в столице Бурятии, сообщили в республиканском МВД.



Установлено, что горожанин похищал телефоны в маршрутных такси. Злоумышленник умышленно ронял на пол дисконтные карты, а потом, пользуясь тем, что рядом находящиеся пассажирки помогают ему собрать их, вынимал из карманов их сумок и курток гаджеты. Мобильные устройства он в последующем продавал на одном из рынков города.



В одном из случаев подозреваемый похитил из сумки пассажирки кошелек, в котором лежала банковская карта и конверт с пин-кодом к ней. Зная пароль, он снял с чужой карты 28 тыс рублей. Общий ущерб от противоправных деяний составил 63 тыс рублей.



В ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские изъяли два похищенных телефона. Также при задержании у него обнаружен гашиш массой более 14 гр. От освидетельствования на предмет употребления запрещенного вещества молодой человек отказался.



Задержанный уже был судим за серию карманных краж на территории Московской области и отбывал наказание в местах лишения свободы. Постоянного источника дохода не имеет.



Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается. Устанавливается причастность гражданина к аналогичным преступлениям



Фото и видео: МВД по Бурятии

