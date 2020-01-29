В Улан-Удэ расследуется невыплата зарплаты на авиаремонтном заводе

Задолженность перед работниками предприятия достигла почти 5 млн рублей



Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод». В ноябре прошлого года на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед 84 работниками на сумму более 2,2 млн рублей.



Транспортный прокурор внес руководителю АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» представление и потребовал устранить нарушения закона. В результате задолженность по заработной плате перед работниками была погашена.



Однако нарушения сроков выплаты заработной платы не прекратились - на предприятии образовалась задолженность в размере 4,9 млн рублей.



В связи с этим Бурятский транспортный прокурор направил материалы проверки руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



Возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Бурятской транспортной прокуратуре.



Фото: «Номер один»

