В Улан-Удэ расследуется невыплата зарплаты на авиаремонтном заводе
Задолженность перед работниками предприятия достигла почти 5 млн рублей
Бурятская транспортная прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод». В ноябре прошлого года на предприятии имелась задолженность по заработной плате перед 84 работниками на сумму более 2,2 млн рублей.
Транспортный прокурор внес руководителю АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» представление и потребовал устранить нарушения закона. В результате задолженность по заработной плате перед работниками была погашена.
Однако нарушения сроков выплаты заработной платы не прекратились - на предприятии образовалась задолженность в размере 4,9 млн рублей.
В связи с этим Бурятский транспортный прокурор направил материалы проверки руководителю следственного органа для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Бурятской транспортной прокуратуре.
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