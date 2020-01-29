Приставы Бурятии взыскали с любителя «пьяной» езды 200 тыс рублей

Будучи нетрезвым, он поехал из райцентра в Улан-Удэ, но был задержан на въезде в город



В Прибайкальском районе Бурятии приставы взыскали с 29-летнего жителя райцентра Турунтаево, неоднократно садившегося за руль в состоянии алкогольного опьянения, крупный уголовный штраф в размере 200 тыс рублей. Ранее молодой человек за пьяную езду подвергался административному наказанию в виде ареста на 10 суток. Однако, несмотря на это, спустя несколько месяцев после очередного распития алкогольных напитков, он повторно сел в нетрезвом виде за руль автомобиля марки Toyota Premio и отправился из Турунтаево в город.



В районе Верхней Березовки неадекватное маневрирование пьяного водителя привлекло внимание сотрудников ГИБДД, которые в ходе разбирательства провели медицинское освидетельствование. По показаниям прибора у водителя была превышена предельно допустимая концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Органами дознания Госавтоинспекции действия водителя были квалифицированы как управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.



Суд, изучив материалы дела, признал обвиняемого виновным в «нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (статья 264.1 УК РФ) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тыс рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями, сроком на два года.



В Прибайкальском районном отделе судебных приставов в отношении горе-водителя было возбуждено исполнительное производство, в рамках которого к должнику были применены комплексные меры принудительного характера, позволившие взыскать с него сумму задолженности в кратчайшие сроки. «Исполнительное производство окончено фактическим исполнением»,- сообщили в УФССП по Бурятии.



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