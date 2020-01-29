В Бурятии началась большая погрузка войск ПВО

Свыше 1 тысячи военнослужащих перебрасывают на специализированный полигон Телемба



В Бурятии началась погрузка военной техники зенитных ракетных подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), привлеченных на полевой выход с последующим проведением масштабного учения войск ПВО и авиации с боевой стрельбой на специализированном полигоне Телемба.



До середины февраля на станции разгрузки в Забайкалье эшелонами из Бурятии планируется доставить около 400 платформ, крытых и пассажирских вагонов с военной техникой, материально-техническим имуществом и личным составом. В дальнейшем подразделения на штатной технике совершат 200-километровые марши до полигона, сообщили в пресс-службе ВВО.



На полевой выход войск ПВО округа привлечено более 1 тыс военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в том числе высокомобильные многофункциональные зенитные ракетные комплексы средней дальности «Бук-М2», ЗРК «Оса», «Тор», «Стрела-10».



Фото: structure.mil.ru

