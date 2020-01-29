Жителей Улан-Удэ штрафуют за самовыгул собак

В 2019 году горожане заплатили 274 тыс. рублей штрафов





За 2019 год в антирабический кабинет Улан-Удэ за помощью обратилось 2 390 человек, покусанных собаками. Причем в 1348 случаях укусы человеку причинили домашние животные.

23 января в 111 микрорайоне Улан-Удэ на семилетнего ребенка набросилась стая собак, которая чуть не растерзала мальчика. Сейчас пострадавший от нападения агрессивных животных ребенок находится в Детской республиканской клинической больнице.- В связи со случаем, произошедшим 23 января в 111 микрорайоне, обращаем внимание горожан на необходимость соблюдения норм обращения с домашними животными. По словам свидетелей происшествия, часть собак, напавших на ребенка, были с ошейниками, - сообщает управление административного контроля администрации Улан-Удэ.В мэрии призывают всех владельцев собак относиться к содержанию животных ответственно. Если вы взяли домой собаку, помните, что есть правила содержания животных.- При достижении щенком трех месяцев нужно зарегистрировать его у ветеринара: получить жетон с идентификационным номером или микрочип. Если пес взрослый, то поставить его на учет нужно в течение месяца. В базу данных заносятся сведения о владельце – ФИО, место проживания, номер телефона, а также данные о собаке - идентификационный номер, вид, порода, кличка, пол, возраст, окрас, номер ветеринарного паспорта (при наличии) и наименование учреждения, выдавшего ветеринарный паспорт.В Улан-Удэ собак регистрируют на станции по борьбе с болезнями животных по ул. Зои Космодемьянской, 12 (тел. 8(3012)43-55-98). Чип стоит 276 рублей, жетон – 51 рубль.В случае нарушения сроков регистрации на владельца собаки могут наложить штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на должностных лиц - от 1 тыс. до 2 тыс.рублей; на юридических лиц - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За 2019 год за нарушение порядка регистрации домашних животных (собак) в отношении владельцев собак составлен 131 протокол. За январь 2020 года составлено десять протоколов.Кроме того, выводить собаку на улицу можно только на коротком поводке или в наморднике с номерным знаком на ошейнике. Гулять животные могут на специальных огороженных площадках, их в Улан-Удэ - 18.Вместе с тем не запрещено выгуливать собак вне этих мест, но с соблюдением ряда условий - на коротком поводке или в наморднике, при себе иметь предметы для сбора экскрементов, выгуливать, как правило, в период с 07.00 до 23.00.При выгуле домашнего животного владелец обязан при себе иметь предметы для сбора экскрементов и незамедлительно их убирать за принадлежащим ему домашним животным, включая территорию подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, пешеходных дорожек, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах и жилых зонах.Запрещается оставлять домашних животных без присмотра во время их выгула и гулять с ними на детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях образовательных и медицинских организаций.За нарушение этих правил предусмотрен штраф на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на должностных лиц - от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; на юридических лиц - от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.Если ваши соседи отпускают собак погулять, не убирают за ними, а животное агрессивно, следует обратиться с заявлением в полицию или администрацию города (также можно прийти в районные администрации, комитет городского хозяйства). Желательно зафиксировать нарушение на фото и видео. Если причинен вред здоровью при нападении собаки на человека, необходима справка от медицинского учреждения, так как часто бывает, что настоящие владельцы собак не признают нарушение либо вдруг отказываются от своих животных, если им грозит штраф.За нападение домашнего животного на человека предусмотрена административная ответственность – гражданам грозит штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, а должностным лицам - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. В 2019 году по этой статье составлен 101 протокол, административными комиссиями наложено штрафов на сумму 169000 руб. За неполный январь уже дважды собаки нападали на человека. Всего за прошлый год за нарушение регистрации, неправильный выгул, нападение на человека составлен 331 протокол на общую сумму 274 тыс. рублей.Лариса Ситник, «Номер один»Фото: «Номер один»