Лишь треть россиян верит в приметы високосного года

Однако о суевериях, связанных с ним, слышали большинство из нас



Раз в четыре года наступает так называемый високосный год. Для наших соотечественников это в первую очередь означает, что в 2020 году будет лишний день (21%). Каждый десятый дает более точную формулировку — что в феврале будет 29 дней (8%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения.



Действительно - некоторые россияне связывают високосный год с приметами, например, 10% считают, что високосный год — трудный год, а 7% предполагают, - что несчастливый. Однако для четверти наших соотечественников високосный год ничего не означает, и они считают его обычным годом (24%), столько же затруднились обозначить значение високосного года (24%).



Каждый десятый считает високосный год обычным годом (9%, чаще молодые люди в возрасте 18-24 лет — 25%). О том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с неприятностями, слышали 70% опрошенных — чаще женщины (77%) и люди 45-59 лет (77%) и старше 60 лет (74%). Среди тех, кто слышал о таком мнении, лишь каждый третий верит, что високосный год приносит несчастья (33%), преимущественно люди старше 60 лет (41%).



Конкретные приметы, связанные с високосным годом, знают 35% россиян. При спонтанном ответе выявлены наиболее распространенные из них. Так, часто встречаются суеверия о том: что високосный год — тяжелый (10%) и несчастливый (9%), что с ним связаны повышенная смертность (7%) и разного рода катаклизмы (4%). Заключенные в этот год браки будут несчастливыми — так считают 3% россиян, а также есть мнение, что нежелательно начинать ремонт или строительство в високосный год (2%).



Фото: pixabay.com Раз в четыре года наступает так называемый високосный год. Для наших соотечественников это в первую очередь означает, что в 2020 году будет лишний день (21%). Каждый десятый дает более точную формулировку — что в феврале будет 29 дней (8%), сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил данные о том, что такое високосный год для россиян, верят ли они в приметы, связанные с этим.Действительно - некоторые россияне связывают високосный год с приметами, например, 10% считают, что високосный год — трудный год, а 7% предполагают, - что несчастливый. Однако для четверти наших соотечественников високосный год ничего не означает, и они считают его обычным годом (24%), столько же затруднились обозначить значение високосного года (24%).Каждый десятый считает високосный год обычным годом (9%, чаще молодые люди в возрасте 18-24 лет — 25%). О том, что в високосный год люди чаще обычного сталкиваются с неприятностями, слышали 70% опрошенных — чаще женщины (77%) и люди 45-59 лет (77%) и старше 60 лет (74%). Среди тех, кто слышал о таком мнении, лишь каждый третий верит, что високосный год приносит несчастья (33%), преимущественно люди старше 60 лет (41%).Конкретные приметы, связанные с високосным годом, знают 35% россиян. При спонтанном ответе выявлены наиболее распространенные из них. Так, часто встречаются суеверия о том: что високосный год — тяжелый (10%) и несчастливый (9%), что с ним связаны повышенная смертность (7%) и разного рода катаклизмы (4%). Заключенные в этот год браки будут несчастливыми — так считают 3% россиян, а также есть мнение, что нежелательно начинать ремонт или строительство в високосный год (2%).Фото: pixabay.com