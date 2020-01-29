Мэр Улан-Удэ вручил полицейским ключи от новых автомобилей

В 2019 году город выделил более 60 млн рублей на охрану правопорядка



Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков на совещании Управления МВД России по Улан-Удэ по итогам деятельности за 2019 год вручил сегодня полицейским ключи от пяти новых патрульных автомобилей «Рено Логан» и благодарности наиболее отличившимся сотрудникам от администрации, сообщили в ее пресс-службе.



Автомобили приобретены в рамках подпрограммы «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» муниципальной программы «Безопасный город». На эти цели муниципальный бюджет выделил свыше 3,6 млн рублей.



«Наша общая задача – обеспечить высокий уровень безопасности горожан и гостей нашего города. Только системный партнерский подход к работе по профилактике правонарушений способен снизить преступность. Для этого между мэрией Улан-Удэ и подразделениями полиции выстроена эффективная система взаимодействия. Статистика говорит о том, что в городе в 2019 году зарегистрировано меньше преступлений по сравнению с предыдущим годом», - отметил градлначальник.



В общей сложности в 2019 году выделено более 60 млн рублей на мероприятия по охране правопорядка и общественной безопасности, профилактике преступлений и правонарушений, повышению безопасности дорожного движения в городе.



В частности, на финансирование народных дружин и материальное поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка - более 3 млн рублей, на профилактику правонарушений, коррупции, наркомании – около 1 млн рублей, на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - более 52 млн рублей, включая монтаж девяти комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, монтажные работы по прокладке 33 км оптико-волоконного кабеля. Теперь подключение к АПК «Безопасный город» доступно в «сотых» кварталах, на Верхней Березовке, Левом берегу и Стеклозаводе.



Кроме того, в прошлом году в Улан-Удэ возрожден ежегодный городской смотр-конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции и лучшее подразделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних». На награждение победителей и призеров конкурса городские власти выделили 100 тыс рублей.



«На этот год нами уже утверждена новая отдельная муниципальная программа «Укрепление правопорядка в Улан-Удэ» и доведены бюджетные ассигнования. Их сумма превышает 18 млн рублей. Со своей стороны, я выражаю полную готовность к дальнейшему взаимодействию для обеспечения общественного порядка и безопасности наших горожан. Хочу вас всех поблагодарить за вашу нелегкую, ответственную и нужную работу», - сказал Игорь Шутенков.



Фото: ulan-ude-info.ru



