Военные Канады и США выполняют наблюдательные полеты над Россией

Совместная миссия Канады и США с 27 января по 1 февраля выполняет наблюдательные полеты над территорией России. Об этом рассказал журналистам начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает ТАСС
.
«В период с 27 января по 1 февраля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Канады и США выполняет наблюдательные полеты над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-13OJ. В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения», - сказал он.
Интересно, что в ноябре прошлого года в конгрессе США появилась информация, что Белый дом намерен выйти из Договора по открытому небу, напоминает «Российская газета»
. В частности, письмо, где говорится о таком варианте развития событий, опубликовал председатель комитета по иностранным делам палаты представителей Элиот Энгел. Основная претензия в том, что, по мнению американских военных, якобы Россия очень избирательно выполняет договор и периодически нарушает положения этого соглашения.
В свою очередь, у РФ тоже накопились претензии к американским военным, однако решать все вопросы мы предлагаем за столом переговоров. Пока непонятно, насколько решительно настроен Вашингтон на выход из договора. По мнению российских экспертов, есть надежда, что здравый смысл, все-таки, возобладает и взаимные инспекции будут продолжены.
Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. РФ ратифицировала его 26 мая 2001 года.
Напомним, именно благодаря этому договору аэропорт Улан-Удэ, выбранный одним из базовых для полетов американцев, получил статус международного. В столице Бурятии в начале 90-х годов на постоянной основе работали представители США по этому договору. Их штаб-квартира располагалась в гостинице «Интурист» (рядом с администрацией Советского района). Позже она была снесена, на ее месте построили торговый центр. Сейчас военных из США и Канады чаще селят в гостинице «Байкал-плаза».
Фото: pixabay.com
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