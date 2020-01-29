ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 3,2 млрд рублей за 2019 год

Всего в консолидированный бюджет РФ направлено свыше 22,5 млрд рублей налогов и взносов



Структурными подразделениями РЖД, а также дочерними обществами компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-декабрь 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов более 22,5 млрд рублей.



Это на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 18,4 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено более 3,2 млрд рублей; в бюджет Забайкальского края — более 428 млн рублей; в бюджет Якутии — 7,3 млн рублей.



Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.



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