29.01.2020
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 3,2 млрд рублей за 2019 год

ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 3,2 млрд рублей за 2019 год

Всего в консолидированный бюджет РФ направлено свыше 22,5 млрд рублей налогов и взносов

Структурными подразделениями РЖД, а также дочерними обществами компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, за январь-декабрь 2019 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов более 22,5 млрд рублей.

Это на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило более 18,4 млрд рублей. В бюджет Бурятии перечислено более 3,2 млрд рублей; в бюджет Забайкальского края — более 428 млн рублей; в бюджет Якутии —  7,3 млн рублей.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.

Фото: visual.rzd.ru
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