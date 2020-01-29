Депутаты горсовета Улан-Удэ перенесли День города

Теперь его будут отмечать в июне





29 января на сессии горсовета Улан-Удэ депутаты проголосовали за внесение поправок в устав, согласно которым празднование дня города переносится с сентября на июнь.

С инициативой о переносе Дня города на более теплое время года выступил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков 7 сентября на торжественном открытии Дня города – 2019, когда погода была особенно холодной. Предложения от горожан городские власти собирали в ходе голосования в районных администрациях, в домах творчества, детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах и на сайте «Активный горожанин». Большинство жителей проголосовали за июнь.Фото: мэрия Улан-Удэ