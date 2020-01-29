В Улан-Удэ почтили память детей, погибших из-за халатности врачей

Сегодня у здания министерства здравоохранения республики Бурятия состоялась акция «День памяти», посвященная детям, погибших по вине врачей. Участники акции принесли детские игрушки и положили их на крыльцо Минздрава Бурятии.
Родители принесли с собой портреты с черными лентами - фотографии своих погибших детей.
- Сегодня мы собрались, чтобы почтить память наших деток. Деток, которые погибли. Есть много дней памяти: день памяти жертв катастроф, день памяти жертв терактов, а наши дети - жертвы человеческого равнодушия и халатности. Мы хотели бы напомнить нашим врачам, чтобы они думали о наших детях, как о настоящих живых ребятишках. Это не цифры и не показатели на бумаге, а живые дети. У которых есть любящие родители, бабушки, которые их очень любят и берегут, и, конечно, мы доверяем врачам своих детей. И ждем, что они с полной отдачей начнут их лечить. Мы надеемся, что память о наших детях будет всегда. И врачи, выходя на смену, будут всегда вспоминать наши случаи, наших детей, что с ними произошло. И в дальнейшем никогда не допустят халатность со своей стороны и со стороны своих коллег. Чтобы больше ни у кого ребятишки не пострадали и тем более не погибали, - сказал Антон Котенко.
Напомним, прошло полгода как, не стало Захара Котенко, чья история в свое время шокировала
всю страну. Родители маленького Захарика – Антон и Татьяна Котенко по-прежнему уверены в том, что их сын погиб по вине врачей. Сейчас уголовное дело о врачебной халатности расследуется под личным контролем центрального Следкома.
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