В Лхасе закрыт для посетителей дворец Потала

Запрет на его посещение введен из-за коронавируса и продлится «до особого распоряжения»



Дворец Потала в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай), с 27 января закрыт для посетителей до особого распоряжения. Решение об этом было принято в интересах борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает



Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что в ближайшее время направит международную группу экспертов в Китай для дальнейшего ознакомления с ситуацией с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, и разработки указаний по глобальной борьбе с эпидемией.



В заявлении ВОЗ говорится, что находящийся в Китае с визитом генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус провел консультации с правительством КНР. Стороны договорились о том, чтобы ВОЗ как можно скорее направила в Китай международную группу экспертов, члены которой будут совместно с китайскими коллегами прилагать усилия по выяснению обстоятельств и давать указания в глобальной борьбе с эпидемией.



Гебреисус в заявлении назвал пресечение распространения коронавируса нового типа «самой приоритетной задачей ВОЗ». Он высоко оценил серьезную позицию Китая в отношении нынешней вспышки, в частности обязательства китайского правительства и прозрачность его работы по борьбе с эпидемией, в том числе публикацию для совместного использования данных о коронавирусе и его геноме. По его словам, ВОЗ тесно сотрудничает с китайским правительством для изучения нового коронавируса и пресечения его распространения. Организация будет и дальше прилагать совместные с Китаем и другими странами усилия по защите здоровья и безопасности людей.



В заявлении отмечается, что делегация ВОЗ высоко оценивает действия КНР по борьбе с эпидемией, в частности быстрое опознание вируса и открытую позицию Пекина по совместному с ВОЗ и другими государствами использованию соответствующих данных.



Дворец Потала - царский дворец и буддийский храмовый комплекс, расположенный в Лхасе, в Тибетском автономном районе КНР. Расположен на возвышающемся над городом высоком холме. Общая площадь дворцового комплекса составляет 360 тыс кв метров. Дворец являлся основной резиденцией Далай-ламы, вплоть до того как Далай-лама XIV, после вторжения Китая в Тибет, вынужденно покинул страну в 1959 году и получил политическое убежище в Индии. Сегодня дворец Потала является музеем, активно посещаемым туристами, оставаясь местом паломничества буддистов и продолжая использоваться в буддийских ритуалах. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной и исторической значимости, внесён в 1994 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году в «исторический ансамбль дворца Потала» была включена летняя резиденция Далай-лам, дворец и парк Норбулинка



Фото: Синьхуа

Дворец Потала в Лхасе, административном центре Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай), с 27 января закрыт для посетителей до особого распоряжения. Решение об этом было принято в интересах борьбы с распространением коронавируса нового типа, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) во вторник заявила, что в ближайшее время направит международную группу экспертов в Китай для дальнейшего ознакомления с ситуацией с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, и разработки указаний по глобальной борьбе с эпидемией.В заявлении ВОЗ говорится, что находящийся в Китае с визитом генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус провел консультации с правительством КНР. Стороны договорились о том, чтобы ВОЗ как можно скорее направила в Китай международную группу экспертов, члены которой будут совместно с китайскими коллегами прилагать усилия по выяснению обстоятельств и давать указания в глобальной борьбе с эпидемией.Гебреисус в заявлении назвал пресечение распространения коронавируса нового типа «самой приоритетной задачей ВОЗ». Он высоко оценил серьезную позицию Китая в отношении нынешней вспышки, в частности обязательства китайского правительства и прозрачность его работы по борьбе с эпидемией, в том числе публикацию для совместного использования данных о коронавирусе и его геноме. По его словам, ВОЗ тесно сотрудничает с китайским правительством для изучения нового коронавируса и пресечения его распространения. Организация будет и дальше прилагать совместные с Китаем и другими странами усилия по защите здоровья и безопасности людей.В заявлении отмечается, что делегация ВОЗ высоко оценивает действия КНР по борьбе с эпидемией, в частности быстрое опознание вируса и открытую позицию Пекина по совместному с ВОЗ и другими государствами использованию соответствующих данных.- царский дворец и буддийский храмовый комплекс, расположенный в Лхасе, в Тибетском автономном районе КНР. Расположен на возвышающемся над городом высоком холме. Общая площадь дворцового комплекса составляет 360 тыс кв метров. Дворец являлся основной резиденцией Далай-ламы, вплоть до того как Далай-лама XIV, после вторжения Китая в Тибет, вынужденно покинул страну в 1959 году и получил политическое убежище в Индии. Сегодня дворец Потала является музеем, активно посещаемым туристами, оставаясь местом паломничества буддистов и продолжая использоваться в буддийских ритуалах. Ввиду огромной культурной, религиозной, художественной и исторической значимости, внесён в 1994 году в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2001 году в «исторический ансамбль дворца Потала» была включена летняя резиденция Далай-лам, дворец и парк НорбулинкаФото: Синьхуа