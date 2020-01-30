В Улан-Удэ театр «Байкал» переехал из Дома политпроса в «Дом быта»

Временное пристанище коллективу нашло министерство культуры Бурятии

Новый 2020 год начался для Театра песни и танца «Байкал» с переезда в здание «Дома Быта» в Улан-Удэ. Ранее коллектив занимал третий и четвертый этажи в здании Бурятской филармонии , но ее здание (бывший Дом политпросвещения) признано аварийным и с конца 2019 года закрыто на реконструкцию, сообщили в минкульте республики.В здании филармонии находился административно-управленческий отдел и репетировал Национальный оркестр Бурятии. У театра также есть репетиционная база, расположенная по адресу Ключевская, 13а, где проходят репетиции балетной труппы, здесь работают швейный цех и костюмерная. Также в здание «Дома быта» переехали из репетиционной базы солисты театра.Вопрос о том, куда переедет театр, когда здание филармонии закроют на реконструкцию, стоял остро в течение полугода. В 2019 году министерство культуры Бурятии получило деньги из республиканского бюджета для аренды временного помещения для театра «Байкал».«Мы получили 3 млн рублей из республиканского бюджета для того, чтобы «Байкал» переехал в здание «Дома быта». Лля театра ¬– это временное помещение. И, тем не менее, мы полгода шли к тому, чтобы театру было куда переехать. Из всех предложенных вариантов, здание по ул. Ербанова,11 наиболее подходило для нужд театра. Благодарим за содействие первого заместителя председателя правительства Бурятии Игоря Зураева», - отметила министр культуры Соелма Дагаева.В распоряжении театра «Байкал» частично пятый и весь шестой этажи некогда центрального «дворца» советских служб быта. На пятом этаже разместилась администрация, отдел кадров, пиар-служба, бухгалтерия, отдел по продаже билетов, кабинет художественного руководителя. На шестом этаже приемная, кабинет директора, музыкального руководителя, главного дирижера, здесь же находится репетиционный зал Национального оркестра Бурятии.Подходит ли здание для Национального оркестра Бурятии рассказал главный дирижер театра «Байкал» Жаргал Токтонов.«Для оркестра здесь тесновато. Здание не приспособлено для репетиций музыкантов. Акустики и звукоизоляции нет, кабинеты предназначены для офисной работы. Репетиция теперь длится около 30 минут, в филармонии же – 45 минут. Из-за того, что звук не распространяется по залу, музыканты испытывают давление на ушную раковину. Тем не менее, у каждого сотрудника администрации театра есть рабочее место. Конечно, это не идеальный вариант. Мы надеемся, что вскоре у нас появится свое здание, где будут учтены все условия для работы музыкального коллектива, но мы привыкли работать в разных условиях», - отметил Жаргал Токтонов.Сейчас оркестр готовится к большому выступлению в Москве. В Государственном Кремлевском дворце 25 и 26 февраля состоится празднование Нового года по восточному календарю – Сагаалган. Также проходят репетиции концертов, запланированных в феврале, марте и апреле.Национальный оркестр Бурятии представлен разнообразными традиционными бурят-монгольскими инструментами: морин хуур, хуур, их хуур, лимбэ, эвэр-бурэ, шанза, иочин, ятаг, ударные. В состав оркестра входят 35 музыкантов. В 2020 году оркестр отметит 80-летний юбилей.Осенью 2019 года балетная труппа театра увеличилась, теперь артисты беспрепятственно выезжают на гастроли, в то время, когда в Улан-Удэ проходят концерты театра. Изменения вызваны высоким спросом на концерты коллектива, билеты на выступления театра раскупаются задолго до начала представлений. На сегодня театр «Байкал» - это 155 человек, включая все цеха и административно-управленческий отдел.Что касается строительства нового здания для театра «Байкал», то работы должны начаться в текущем году в рамках плана социального развития центров экономического роста Бурятии (единая дальневосточная субсидия). Здание расположится по улице Свободы с правой стороны Центрального стадиона. Примерная сметная стоимость строительства превышает 1,5 млрд рублей.Фото: minkultrb.ru