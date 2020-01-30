Россия сводит транспортное сообщение с КНР до минимума

Вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов, пять регионов продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем до 1 марта



Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин — Москва», — цитирует Голикову



Она сделала заявление по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. По ее словам, решение о режиме полетов в Китай примут не позднее пятницы.



«Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Россию», — пояснила вице-премьер. После этого, по ее словам, пройдет еще одно заседание штаба. Голикова также сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.



Кроме того, пять регионов продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем до 1 марта.



Ранее в среду РИА Новости сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), что пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать билеты, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных плат и сборов.



В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день известно о 5999 заболевших, из них 132 человека скончались. Всего 104 пациента излечились от коронавируса. У еще 9239 человек подозревают наличие этого заболевания.



Фото: visual.rzd.ru Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. «По решению оперативного штаба с ноля часов с четверга на пятницу, 31 января, ограничиваем железнодорожное движение. Поезда будут двигаться только по маршруту Москва — Пекин — Москва», — цитирует Голикову РИА «Новости» Она сделала заявление по итогам заседания оперативного штаба по контролю и предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в России. По ее словам, решение о режиме полетов в Китай примут не позднее пятницы.«Мы договорились, что в течение двух суток Минтранс, Министерство иностранных дел оценят ситуацию по количеству наших граждан, которые возвращаются в Россию», — пояснила вице-премьер. После этого, по ее словам, пройдет еще одно заседание штаба. Голикова также сообщила, что вузам предложат продлить каникулы для китайских студентов.Кроме того, пять регионов продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем до 1 марта.Ранее в среду РИА Новости сообщили в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), что пассажиры поездов дальнего следования, которые планировали совершить поездки из России в Китай по железной дороге в период до 27 марта включительно, могут сдать билеты, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных плат и сборов.В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань (провинция Хубэй). Эксперты установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. На сегодняшний день известно о 5999 заболевших, из них 132 человека скончались. Всего 104 пациента излечились от коронавируса. У еще 9239 человек подозревают наличие этого заболевания.Фото: visual.rzd.ru