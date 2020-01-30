30.01.2020
В Бурятии маслозавод не платил за хранение отходов

В Бурятии маслозавод не платил за хранение отходов

Директор предприятия получил представление прокуратуры

Прокуратура Бурятии провела проверку ООО «Бичурский маслозавод» на предмет соблюдения природоохранного законодательства.

Законом «Об охране окружающей среды» предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду, в частности, за хранение и захоронение отходов производства и потребления.

«ООО «Бичурский маслозавод» состоит на учете Забайкальского межрегионального управления Росприроднадзора в качестве плательщика за негативное воздействие на природу. Вопреки закону в 2018 году организация не вносила в установленный срок квартальные платежи за хранение отходов производства», сообщили в надзорном ведомстве.

Прокурором внес директору маслозавода представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по платежам погашена.

Фото: «Номер один»
экология
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