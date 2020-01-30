В Бурятии чиновник ушел в отпуск и парализовал работу администрации

Выдавать разрешения бизнесменам без него оказалось некому





В прокуратуру Муйского района с жалобой обратился индивидуальный предприниматель. Бизнесмен рассказал, что обратился в администрацию района с просьбой выдать разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства. Чиновники ответили, что выдать разрешение невозможно, поскольку специалист, который занимается этими вопросами, ушел в отпуск.

Прокурор внес главе Муйского района представление, по результатам рассмотрения которого заявление предпринимателя рассмотрено по существу.За нарушение порядка предоставления государственной услуги должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 3 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре Бурятии.Фото: «Номер один»