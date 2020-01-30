Путин сделал законом первоапрельскую шутку из Бурятии

В каждой шутке есть только доля шутки – гласит известный шутливый парадокс. В начале 90-х годов одна из газет Бурятии опубликовала первоапрельский розыгрыш о том, что охотникам республики стали выдавать лук и стрелы во имя экономии подорожавших из-за гиперинфляции патронов. Шутка оказалась столь удачной, что ее перепечатывали и федеральные СМИ, плохо знающие ситуацию в регионах. А вот сегодня в России действительно вступил в силу закон, разрешающий охотиться с луками и арбалетами.
Документ, вносящий изменения в федеральные законы «Об оружии» и «Об охоте», подписан президентом страны Владимиром Путиным и размещен на официальном интернет-портале правовой информации
. Этими поправкам лук и арбалет признаются отдельным видом охотничьего оружия. До этого законодательство запрещало применять стрелы во время охоты. Их допускалось использовать только во время соревнований при соблюдении условий хранения на спортивном объекте.
Впрочем, кроме прав охотиться с луком на желающих налагается и большая ответственность. Ранее нельзя было наказать человека, задержанного в лесу с арбалетом. А сейчас он будет считаться нарушителем правил охоты. Кроме того, перед охотой с древним оружием его нужно зарегистрировать в Росгвардии и получить разрешение на хранение и ношение лука и арбалета. По охотничий билет не стоит и говорить – само собой разумеется.
В поправках к законам оговорен перечень видов охотничьего оружия, которое относится к гражданскому. В список добавлены метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) с силой дуги не более 27 килограмм-сил, и то, что имеет механизм фиксации (арбалет) с силой дуги не более 43 килограмм-сил.
Все реально и очень серьезно. Воистину: неисповедимы пути Господни! Осталось найти охотничьи луки и отправляться в тайгу, как во времена былые. Правда, найдутся ли охотники, которые отважатся побродить с одним луком по лесным дебрям без хорошего ружья или карабина? Все-таки, у нас там еще порой бродят медведи, которых стрелой можно и не прошибить, а огорчить до невозможности – вполне.
Фото: «Номер один»
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