В Улан-Удэ пенсионерка наказала коллекторов

В Улан-Удэ московское коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» оштрафовали за нарушения при работе по возврату долга.
Как сообщили в УФССП Бурятии, с жалобой на действия коллекторов к судебным приставам обратилась пожилая улан-удэнка. В ходе проверки выяснилось, коллекторы позвонили пенсионерки 107 раз в течение трех месяцев. Это является грубым нарушением законодательства.
По решению суда «М.Б.А. Финансы» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
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