В Улан-Удэ пенсионерка наказала коллекторов

Они слишком часто требовали у пожилой женщины вернуть долги





В Улан-Удэ московское коллекторское агентство «М.Б.А. Финансы» оштрафовали за нарушения при работе по возврату долга.

Как сообщили в УФССП Бурятии, с жалобой на действия коллекторов к судебным приставам обратилась пожилая улан-удэнка. В ходе проверки выяснилось, коллекторы позвонили пенсионерки 107 раз в течение трех месяцев. Это является грубым нарушением законодательства.По решению суда «М.Б.А. Финансы» привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей.Фото: pixabay.com