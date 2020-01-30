В Улан-Удэ пройдет концерт Дмитрия Маслеева

Уроженец столицы Бурятии в очередной раз порадует земляков своим мастерством (6+)



В Улан-Удэ в Бурятском Театре оперы и балета 3 февраля состоится концерт пианиста Дмитрия Маслеева, уроженца столицы Бурятии, сообщили в Бурятской государственной филармонии.



В программе: Г. Форе - Три ноктюрна; К. Дебюсси - Сюита для фортепиано, L 95; Н. Мясковский - Соната № 2 фа-диез минор, соч. 13; П. И. Чайковский - М. Плетнёв - Концертная сюита из музыки балета «Щелкунчик»; М. Глинка - М. Балакирев – Жаворонок; Э. Григ - Г. Гинзбург - «Пер Гюнт» - сюита № 1 из музыки к пьесе Г. Ибсена.



Дмитрий Маслеев родился и вырос в Улан-Удэ. В 2015 году он триумфально победил на конкурсе им. П. И. Чайковского. Последовавшие за этим гастроли принесли музыканту признание мировой аудитории. Его концерты с большим успехом проходили в таких престижных залах, как Консертгебау (Амстердам), Концертхаус (Берлин), Карнеги-холл (Нью-Йорк), Концертный зал Мариинского театра (Санкт-Петербург).



В декабре 2019 года на фирме «Мелодия» вышел его новый альбом, включивший Первый фортепианный концерт Дмитрия Шостаковича, Джазовую сюиту Александра Цфасмана и Второй фортепианный концерт Николая Капустина (ранее исполнение Маслеевым «Токкатины» Капустина было прослушано пользователями ресурса Youtube более 300 тысяч раз).



В сезоне 2019-2020 годов Дмитрий Маслеев исполнит Третий концерт Бетховена в венском Концертхаусе с Венским камерным оркестром под управлением Йоджи Хаттори и выступит в Испании. Также музыкант выйдет на сцену Cité de la Musique Парижской филармонии, сыграет сольный концерт в Сеульском центре искусств. Запланированы гастроли по Италии с Оркестром Тосканы, тур по Китаю с маэстро Тан Дуном, выступление с Новым японским филармоническим оркестром. Дмитрий Маслеев примет участие в фестивале Рене Мартена во Франции, где выступит вместе с лауреатами конкурса Чайковского разных лет - Григорием Соколовым, Николаем Луганским, Даниилом Трифоновым и другими музыкантами.



Несмотря на плотный график и концерты по всему миру, Дмитрий Маслеев регулярно выступает и в родном Улан-Удэ. Программа предстоящего концерта позволит землякам вновь восхититься виртуозной игрой пианиста, чья творческая биография служит примером для многих юных музыкантов.



Дмитрий Маслеев родился в Улан-Удэ. Заслуженный артист Бурятии. Окончил Московскую консерваторию в классе профессора Михаила Петухова, затем стажировался в Международной академии пианистов на озере Комо (Италия). До своего триумфа на конкурсе имени Чайковского, где жюри вручило ему первую премию и специальный приз за исполнение концерта Моцарта, Маслеев стал победителем многих международных конкурсов, среди которых – конкурс пианистов Адилии Алиевой в Гайаре (Франция, 2010), Premio Chopin в Риме (2011) и Antonio Napolitano в Салерно (Италия, 2013).



Фото: burconcert.ru

