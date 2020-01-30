В Бурятии решают конфликты с «дальневосточным гектаром»

Некоторым его владельцам придется менять границы участков, так как объявились их собственники



В Бурятии органы местного самоуправления проведут работу с владельцами «дальневосточного гектара» об изменении границ их участков либо о предоставлении им другой земли для защиты прав жителей республики, которые являлись собственниками участков, ошибочно включенных в программу «Дальневосточный гектар». Таково решение рабочего совещания по ситуациям, когда реализация прав граждан на «дальневосточный гектар» сталкивается с ранее зарегистрированными правами на землю. Совещание провела уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, сообщили в аппарате омбудсмена.



«Рассмотрены случаи, когда право собственности граждан на земельные участки зарегистрировано, однако границы таких участков в установленном порядке не определены, поскольку описание границ участка (изготовление межевого плана) является правом, а не обязанностью собственников. Фактически же эти участки попали в состав территорий, на которой жители Бурятии, а в дальнейшем и остальные жители России, смогут выбрать участок в безвозмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре», - пояснили в аппарате.



В тех же случаях, когда право граждан зарегистрировано не было и уведомления от них о возможном нарушении их прав в связи с реализацией закона о «дальневосточном гектаре» не поступили, оснований не включать такие земли в территории, предоставляемые под «дальневосточный гектар», не имелось. Эти граждане вправе сами принять участие в проекте либо получить землю в ином законном порядке.











По 668 положительно рассмотренным заявлениям заключены договоры безвозмездного пользования, которые зарегистрированы в Росреестре. Еще 50 документов находятся на регистрации, 218 - на стадии подписания у заявителей. Оставшиеся - на стадии формировании договора.



Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, на земли которого подано более 300 заявлений. Чуть меньше – в Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Прибайкальском районах и в границах Кяхты.



До 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территории республики предоставлено только местным жителям. После - жителям всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы, когда землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России, начнется 1 августа 2020 года. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.



Фото: pixabay.com В Бурятии органы местного самоуправления проведут работу с владельцами «дальневосточного гектара» об изменении границ их участков либо о предоставлении им другой земли для защиты прав жителей республики, которые являлись собственниками участков, ошибочно включенных в программу «Дальневосточный гектар». Таково решение рабочего совещания по ситуациям, когда реализация прав граждан на «дальневосточный гектар» сталкивается с ранее зарегистрированными правами на землю. Совещание провела уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, сообщили в аппарате омбудсмена.«Рассмотрены случаи, когда право собственности граждан на земельные участки зарегистрировано, однако границы таких участков в установленном порядке не определены, поскольку описание границ участка (изготовление межевого плана) является правом, а не обязанностью собственников. Фактически же эти участки попали в состав территорий, на которой жители Бурятии, а в дальнейшем и остальные жители России, смогут выбрать участок в безвозмездное пользование в соответствии с законом о «дальневосточном гектаре», - пояснили в аппарате.В тех же случаях, когда право граждан зарегистрировано не было и уведомления от них о возможном нарушении их прав в связи с реализацией закона о «дальневосточном гектаре» не поступили, оснований не включать такие земли в территории, предоставляемые под «дальневосточный гектар», не имелось. Эти граждане вправе сами принять участие в проекте либо получить землю в ином законном порядке. Как сообщал «Номер один» , в конце декабря к уполномоченному по правам человека в Бурятии обратились ряд жителей села Кардон Тарбагатайского района по поводу ущемления их прав на землю. В одних случаях часть земельных участков, находящихся в собственности тарбагатайцев, была выделена органами местного самоуправления под «дальневосточный гектар». В других – земли сельхозназначения, отмежеванные жителями под пастбища общего пользования, также распределены под «дальневосточный гектар». Напомним , в Бурятии с 1 августа и на конец 2019 года от жителей республики поступило 2922 заявления на предоставление «дальневосточного гектара». Из них 983 заявления рассмотрены положительно (осуществлена регистрация договора безвозмездного пользования и государственный кадастровый учет, т.д.). Еще 330 находятся на рассмотрении, сообщала в пресс-службе правительства республики.По 668 положительно рассмотренным заявлениям заключены договоры безвозмездного пользования, которые зарегистрированы в Росреестре. Еще 50 документов находятся на регистрации, 218 - на стадии подписания у заявителей. Оставшиеся - на стадии формировании договора.Наиболее востребованные земельные участки находятся в Кабанском районе, на земли которого подано более 300 заявлений. Чуть меньше – в Иволгинском, Тарбагатайском, Селенгинском, Прибайкальском районах и в границах Кяхты.До 1 февраля следующего года право получать земельные участки на территории республики предоставлено только местным жителям. После - жителям всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Третий этап программы, когда землю по программе «Дальневосточный гектар» в Бурятии смогут получить все граждане России, начнется 1 августа 2020 года. Этапность предусмотрена для того, чтобы жители региона первыми смогли подать заявления на землю, которую они любят и знают, где жили их предки.Фото: pixabay.com