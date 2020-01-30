Минстрой Бурятии начал проверку поставки оборудования для онкодиспансера

Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии проведет внеплановую проверку по ведомственному контролю в сфере закупок для обеспечения государственных закупки медицинского оборудования для оснащения стационара онкологического диспансера.
Соответствующее поручение дано главой республики Алексеем Цыденовым, сообщила сегодня пресс-служба ведомства.
Напомним, в СМИ прошла информация о пропаже медицинского оборудования для стационара онкологического диспансера. Руководство «Управления капитального строительства» заверило, что оборудование находится в Улан-Удэ на ответственном хранении у поставщика на складе. Из-за неготовности лечебно-лабораторного корпуса для монтажа приобретенного медоборудования между «Управлением капитального строительства правительства РБ» и ООО «Промедис» заключен договор безвозмездного ответственного хранения поставленного медоборудования в количестве 42 единиц хранения на сумму 96,7 млн рублей до момента строительной готовности лечебно - лабораторного корпуса. Согласно спецификации к договору, медоборудование включает: центральные мониторные станции, мониторы пациента и операционный стол, уточнили в пресс-службе.
По окончанию строительно-монтажных работ в ноябре 2020 года «Промедис», согласно госконтракту, будут оказаны услуги по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию этого медоборудования; обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов, эксплуатирующих оборудование, и специалистов, осуществляющих техническое обслуживание медоборудования; правилам эксплуатации и технического обслуживания медоборудования в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации производителя оборудования.
Между тем, как информировал «Номер один»
, уже возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия». Он подозревается в служебном подлоге (статья 292 УК РФ), сообщали в следственном управлении СКР по Бурятии.
По данным следствия, 13 декабря 2019 между Управлением капитального строительства и коммерческой организацией заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для Республиканского онкологического диспансера. Цена контракта составила 96,7 млн рублей. Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью официальный документ - товарную накладную, в которой содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведен. На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчеты с поставщиком по контракту произведены в полном объеме.
У правительства иная версия событий. «Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда», - пояснил глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях, когда ему был задан вопрос о судьбе дорогостоящих покупок. Исполняющий начальника управления капитального строительства Владимир Имеков провел пресс-конференцию в строящемся онкодиспансере и также заверил журналистов, что медоборудование находится в Улан-Удэ и разъяснил, почему оно было закуплено до ввода здания в эксплуатацию, а также, как происходила приемка техники через Скайп.
«Да, перед отправкой оборудования в Улан-Удэ мы посмотрели его по «Скайпу», чтобы убедиться, что нам отправляют именно то, что нам нужно – это нормальная практика. После, когда оборудование уже пришло в Улан-Удэ, наши специалисты проводили приемку, и убедились еще раз. Оно соответствует всем техническим параметрам, техзаданию и медицинскому заданию, которое готовил минздрав и согласовывал его с врачами», - рассказал Владимир Имеков.
Глава Бурятии Алексей Цыденов дал поручение оказать полное содействие СУ СК России по Бурятии в расследовании дела по поставке медицинского оборудования в Республиканский онкологический диспансер. Министерству строительства и Управлению капитального строительства поручено в кратчайшие сроки предоставить следователям всю необходимую документацию. Министерству здравоохранения - проверить соответствие характеристик закупленного оборудования техническому заданию, сообщил «Номер один»
пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
Строительство республиканского онкологического диспансера началось в Улан-Удэ в 2011 году, однако в 2014 году из-за отсутствия финансирования стройка приостановилась. Работы возобновились с 12 сентября 2019 года. Cрок окончания строительно-монтажных работ - ноябрь 2020 года, ввод к эксплуатацию - март 2021 года. Запроектировано пятиэтажное здание с подвалом, включающее: приемное отделение, лаборатории, гардеробы сотрудников центра, помещения хранения оборудования и лекарств, центральное стерилизационное отделение, 5 палатных отделений по 30 коек, операционный блок на 8 операционных, палаты интенсивной терапии и реанимации. Сметная стоимость строительства составляет 3,4 млрд рублей, в том числе оборудования на сумму 1,6 млрд рублей. Предполагается закупить медтехнику на сумму 977,8 млн рублей, мебель на сумму 457,2 млн рублей.
Фото: egov-buryatia.ru/minstroy
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?