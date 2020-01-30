Власти Улан-Удэ пока не знают, что делать с собаками

Город оказался не готов к новому закону об ответственном обращении с животными



29 января Общественная палата Улан-Удэ провела круглый стол по вопросам обращения с безнадзорными животными и повышении ответственности горожан за содержание собак.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Он предусматривает отлов безнадзорных собак с передачей в приюты для животных, стерилизацию, лечение, маркирование, вакцинацию. Неагрессивных собак необходимо вернуть в среду обитания под фото-видеофиксацию. Порядок реализации закона в республике сейчас на стадии разработки и согласования, сообщил начальник Управления ветеринарии республики Эрдэм Сангадиев.



В настоящее время на период утверждения порядка Комитет городского хозяйства заключил договор с ООО «Жада» на отлов 154 собак.



- Заявки принимаем, выезжаем в школы, детсады, места массового скопления людей, звонков поступает много, - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. - По новому закону мы не имеем права ездить и планово отлавливать, мы можем выезжать только по обращению жителей.



Председатель Общественной палаты Владимир Сажин подчеркнул, что последние случаи нападения собак на людей подтвердили закономерность, что домашние собаки нападают чаще, чем бездомные.



По мнению специалистов, только при ответственном отношении горожан к своим питомцам можно исключить случаи нападения собак на людей. Участники круглого стола подняли вопросы повышения ответственности за содержание домашних собак: увеличение штрафов, обязательное чипирование и другие.



- Фактически многие регионы на сегодня не готовы исполнять новый закон об ответственном обращении с животными, поскольку отсутствует инфраструктура, нет тех компаний, которые готовы заниматься этой работой. Во многих регионах приютов для собак не хватает, зачастую они отсутствуют, а тем, которые работают, не хватает финансирования. Такая же ситуация складывается и у нас в Бурятии, - отметила Уполномоченный по правам человека РБ Юлия Жамбалова. - В то же время необходимо, чтобы люди несли ответственность за собак, которых содержат. Необходимо предусмотреть ответственность владельцев собак, которых они отпускают на вольный выгул, наказывать тех, кто выбрасывает щенков.



Общественная палата Улан-Удэ намерена собрать все предложения участников и заинтересованных горожан по вопросу обращения с домашними и бездомными животными. Их можно отправить на электронный адрес:



По словам Владимира Сажина, рекомендации круглого стола будут направлены мэру и депутатам горсовета.



Фото: «Номер один» Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 1 января 2020 года вступил в силу закон «Об ответственном обращении с животными». Он предусматривает отлов безнадзорных собак с передачей в приюты для животных, стерилизацию, лечение, маркирование, вакцинацию. Неагрессивных собак необходимо вернуть в среду обитания под фото-видеофиксацию. Порядок реализации закона в республике сейчас на стадии разработки и согласования, сообщил начальник Управления ветеринарии республики Эрдэм Сангадиев.В настоящее время на период утверждения порядка Комитет городского хозяйства заключил договор с ООО «Жада» на отлов 154 собак.- Заявки принимаем, выезжаем в школы, детсады, места массового скопления людей, звонков поступает много, - председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев. - По новому закону мы не имеем права ездить и планово отлавливать, мы можем выезжать только по обращению жителей.Председатель Общественной палаты Владимир Сажин подчеркнул, что последние случаи нападения собак на людей подтвердили закономерность, что домашние собаки нападают чаще, чем бездомные.По мнению специалистов, только при ответственном отношении горожан к своим питомцам можно исключить случаи нападения собак на людей. Участники круглого стола подняли вопросы повышения ответственности за содержание домашних собак: увеличение штрафов, обязательное чипирование и другие.- Фактически многие регионы на сегодня не готовы исполнять новый закон об ответственном обращении с животными, поскольку отсутствует инфраструктура, нет тех компаний, которые готовы заниматься этой работой. Во многих регионах приютов для собак не хватает, зачастую они отсутствуют, а тем, которые работают, не хватает финансирования. Такая же ситуация складывается и у нас в Бурятии, - отметила Уполномоченный по правам человека РБ Юлия Жамбалова. - В то же время необходимо, чтобы люди несли ответственность за собак, которых содержат. Необходимо предусмотреть ответственность владельцев собак, которых они отпускают на вольный выгул, наказывать тех, кто выбрасывает щенков.Общественная палата Улан-Удэ намерена собрать все предложения участников и заинтересованных горожан по вопросу обращения с домашними и бездомными животными. Их можно отправить на электронный адрес: obpalata@ulan-ude-eg.ru По словам Владимира Сажина, рекомендации круглого стола будут направлены мэру и депутатам горсовета.Фото: «Номер один»