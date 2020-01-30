В Забайкалье централизовано возвращают соотечественников из КНР

Правительство края решило не оставлять жителей региона в опасной ситуации



Правительство Забайкальского края принимает меры по возвращению жителей региона из Китая. Из Маньчжурии возвращено 35 граждан, сообщает официальный портал краевых властей.



В настоящее время со всеми вернувшимися проводят профилактические мероприятия. По информации регионального управления Роспотребнадзора и регионального министерства здравоохранения, у всех отсутствуют какие-либо подозрительные симптомы, все прошли карантинный контроль и проверку тепловизорами.



«Правительство Забайкальского края не может оставить жителей региона в опасной ситуации. Мы приняли решение вывезти наших граждан, остававшихся в Маньчжурии. Возвращено 35 забайкальцев. Сейчас идет процесс исследования взятых у них лабораторных анализов. До получения результата все будут находиться под наблюдением медицинских работников. Такие профилактические мероприятия будут проводиться со всеми возвращенными из КНР гражданами», - сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова.



Правительство Забайкальского края рекомендует жителям воздержаться от поездок в КНР.



Напомним, что режим повышенной готовности введен на территории Забайкальского края по распоряжению губернатора Александра Осипова из-за эпидемии коронавируса в соседнем Китае. Все приграничные пункты пропуска оснащены тепловизорами. Режим повышенной готовности при прохождении границы отработан пограничниками, сотрудниками таможенной службы и Роспотребнадзора.



Фото: 75.ru

