На трассе в Бурятии водитель внедорожника разогнался почти до 200 км/ч

Однако побить рекорд скорости 2018 года ему не удалось





Как сообщили в МВД Бурятии, самая высокая скорость автомобиля, которую в 2019 году зафиксировали камеры ЦАФАП, составила 192 км в час. Это произошло на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» днем 22 сентября. Лихачом оказался водитель автомашины «Ниссан Патрол». Нарушителю выписали штраф на 5 тысяч рублей.