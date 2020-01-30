На трассе в Бурятии водитель внедорожника разогнался почти до 200 км/ч

Как сообщили в МВД Бурятии, самая высокая скорость автомобиля, которую в 2019 году зафиксировали камеры ЦАФАП, составила 192 км в час. Это произошло на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» днем 22 сентября. Лихачом оказался водитель автомашины «Ниссан Патрол». Нарушителю выписали штраф на 5 тысяч рублей.
Отметим, водителю «Ниссана» не удалось «побить» рекорд скорости 2018 года
. Напомним, тогда на автодороге «Улан-Удэ – Кяхта» водитель «Тойоты Целики» попал в объектив камеры на скорости в 210 км/ч.
В целом за прошлый год камеры ЦАФАП зарегистрировали свыше 227 тысяч нарушений. С водителей взысканы штрафы на 149 млн. рублей. Более трети штрафников воспользовались льготным периодом и внесли оплату в течение 20 дней – 52 млн. рублей уплачены по 50% скидке. Вместе с тем, на 16% увеличилось количество постановлений, направленных в службу судебных приставов для принудительного взыскания (90 тыс. материалов).
Основным видом фиксируемых правонарушений составило превышение скорости – 157 тысяч постановлений. Далее идут нарушения правил проезда перекрестков – 44991 постановление, на третьем месте – непредоставление преимущества пешеходам – 18359.
При этом свыше 60% от общего количества нарушений пришлось на Улан-Удэ.
Фото: pixabay.com
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