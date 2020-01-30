В Улан-Удэ построят дорогу между 102-м и 118-м кварталами

В общей сложности в 2020 году в столице Бурятии будет построено и отремонтировано более 31 км автодорог



В этом году в Октябрьском районе Улан-Удэ планируется строительство автодороги от 102-го до 118-го квартала протяженностью 1,6 км, которая сейчас является гравийной.



До 1-го мая пройдет корректировка проектно-сметной документации. После этого будет определена подрядная организация, которая займется строительством объекта, сообщили в Комитете по строительству администрации Улан-Удэ.



Строительство будет вестись за счет средств муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем и развитие дорожной сети в Улан-Удэ». На эти цели планируется направить более 105 млн рублей, в том числе свыше 103 млн рублей - из федерального и более 2 млн рублей – из республиканского бюджетов.



Во время строительных работ также будут обустраиваться пешеходные тротуары, остановочные «карманы», обеспечиваться водоотведение, освещение и формирование безбарьерной среды на дороге.



В общей сложности в 2020 году в Улан-Удэ будет построено, отремонтировано более 31 км автодорог, причем большая часть – за счет средств национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Перечень городских автодорог, на которых в 2020 году запланированы дорожные работы:



- Ремонт участков автомобильных дорог по ул. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистическая;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Выборгская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Революции 1905 г. (от пр. 50-летия Октября до ул. Левченко (II этап);

- Ремонт автомобильной дороги от ул. Сотниковская до ул. Акмолинская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Хахалова;

- Ремонт автомобильной дороги по проезду Бальбурова;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Медицинская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Красной Звезды;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Жердева;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Конечная;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Тобольская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Дарханская;

- Ремонт автомобильной дороги на участке ул. Ербанова (от ул. Коммунистическая до ул. Борсоева);

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Д. Бедного, Минина, Водопадная, Майская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Северо-Восточная;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Воровского;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Целинная, Юннатов;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Воронежская;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Калашникова;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Жердева (от ул. Дарханская до ул. Сахьяновой);

- Ремонт автомобильной дороги от 113 до 115 мкрн;

- Ремонт автомобильной дороги в 102 мкрн;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Дальневосточная;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина;

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Шаляпина (от ул. 3-я транспортная до ул. Моховая);

- Ремонт автомобильной дороги по ул. Трубачеева;

- Ремонт подъезда к детскому саду в 111 мкрн;

- Ремонт подъезда к детскому саду в 102 мкрн;

- Строительство автомобильной дороги от 102 до 118 мкрн в Октябрьском районе.



Фото: ulan-ude-info.ru