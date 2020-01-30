Бурятия направит на всероссийский конкурс три проекта малых городов

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится с 2018 года

Проекты городов Северобайкальск, Гусиноозерск и Закаменск одобрены межведомственной комиссией на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщили в минстрое Бурятии.«Потенциал проектов высокий. В них учитываются пожелания жителей. Важно, чтобы это было востребовано, функционально и приносило удовольствие людям», - сказал Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.В Северобайкальске предлагается реализовать проект по благоустройству прибрежного парка на берегу озера Байкал. В Закаменске – территорию на улице Титова, а в центре Гусиноозерска преобразить бульвар и сквер напротив школы.Победители конкурса станут известны уже в марте.Напомним, в прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства в номинации «Исторические поселения» одержала победу Кяхта. Грант составил 54 млн рублей. На эти средства до конца 2020 года будет реализован проект по благоустройству центра старинного купеческого города на границе с Монголией.Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды организован по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Конкурс вызвал большой интерес и поддержку регионов и муниципальных образований, но особенно – их жителей. В связи с этим было принято решение проводить конкурс ежегодно уже в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» с призовым фондом 5 млрд рублей в год. В конкурсе могут участвовать малые города с численностью до 100 тыс человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. За два года среди малых городов и исторический поселений России экспертами было отобрано 160 проектов-победителей, которые реализуются на территории 63 субъектов страны, 80 проектов из них были реализованы в прошлом году.Фото: egov-buryatia.ru/minstroy