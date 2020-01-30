В Бурятии начались тактико-огневые упражнения экипажей танков Т-72Б3

Часть экипажей скоро примет участие в первых отборочных этапах «Танкового биатлона»



Тактико-огневые упражнения стрельб (ТОУС) с военнослужащими танковых подразделений Восточного военного округа на танках Т-72Б3 стартовали на полигоне Бурдуны в Бурятии, сообщили в пресс-службе ВВО.



Инструкторы в течение месяца проводили занятия по слаживанию отделений и танковых экипажей в одиночном порядке. Сейчас танкисты поэтапно отрабатывают задачи по тактическому отражению ударов и атак условного противника. Помимо этого, экипажи преодолевают различные препятствия по пересеченной горностепной местности. Они вынуждены одновременно и синхронно уничтожать бронетехнику условного противника с использованием всех типов боеприпасов и вооружения танка.



Стрельба ведется по воздушным целям условного противника из модернизированной автоматической пушки танка Т-72Б3 артиллерийскими снарядами и из крупнокалиберного пулемета. При проведении ТОУС командиры ставят задачи подчиненным, направленные на повышение качества, темпа стрельбы и дальности эффективного огня из танкового вооружения.



В тактико-огневых упражнениях стрельб из танков Т-72Б принимают участие около 100 военнослужащих и более 20 единиц военной техники. Стоит отметить, что часть экипажей в ближайшее время примет участие в первых отборочных этапах ежегодного военного конкурса «Танковый биатлон», в котором несколько лет подряд танкисты из Бурятии становились чемпионами мира.



Фото: structure.mil.ru

