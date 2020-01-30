В Забайкалье на развитие овцеводства до 2030 года направят 3,5 млрд рублей

Губернатор края поставил отдельную задачу - проработать возможные выгоды отрасли от близости региона с КНР



Разработка долгосрочной программы по развитию овцеводства в Забайкалье до 2030 года завершается по поручению губернатора региона Александра Осипова. Общий объем ее финансирования – 3,5 млрд рублей, сообщает официальный портал края.



«Эти средства будут направлены на возмещение части затрат за приобретение племенного молодняка от высокопродуктивных производителей, электрического оборудования для животноводческих стоянок, бурение скважин, строительство «пилотных» овцеводческих монокомплексов. Государственные меры поддержки позволят создать сельскохозяйственный логистический центр в поселке Могойтуй, восстановить Агинское племпредприятие и приобрести оборудование для лаборатории по международной сертификации шерсти. Также будет оказана грантовая поддержка начинающим фермерам в сфере овцеводства»,- рассказал в своем докладе губернатору министр сельского хозяйства Забайкальского края Денис Бочкарев.



По его словам, общий объем финансирования программы – 3,5 млрд рублей, из них 1,6 млрд направят из федерального бюджета.



Александр Осипов отметил, что важно выяснить, где выгодно выращивать крупный рогатый скот, а где овцеводство.



«Как можно быстрее проверьте показатели всех сельскохозяйственных предприятий, сравните цифры. Где отрицательная динамика нужно готовить смену руководителя. Проанализировав опыт работы сильных руководителей, разработайте систему стимулирования, нацеленную на результат. Опросите мелких и крупных товаропроизводителей, нужно понять, почему кто-то наращивает поголовье, а кто-то снижает в силу каких-то обстоятельств»,- подчеркнул глава Забайкальского края.



Александр Осипов поставил задачу отдельно проработать возможные выгоды отрасли от близости Забайкалья с Китаем, а также разработать надежную систему поставок продукции за пределы края в соседние регионы.



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