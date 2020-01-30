Депутаты Народного Хурала возмутились мизерными выплатами "детям войны"

В Бурятии проживают 32 600 человек, которых можно отнести к «детям войны» - все они родились в период с 1 января 1928 по 2 сентября 1945 года. При этом ежемесячные выплаты в сумме пятисот рублей получают лишь 6027 человек.

Депутаты Народного Хурала обсудили меры социальной поддержки «детей войны». Народные избранники предлагают выплатить ко Дню Победы всем «детям войны» по две тысячи рублей. Такую выплату предлагают сделать ежегодной. На реализацию законопроекта из республиканского бюджета потребуется 65,2 млн рублей.

Депутаты Анатолий Ковалев и Екатерина Цыренова законодательную инициативу своих коллег поддержали, но возмутились размером выплат.

- Две тысячи всего. Почему такая маленькая выплата? Зачем позориться? Стыдно сказать…, - заявил Анатолий Ковалев.

Другие депутаты предложили «детям войны» доплатить из средств, зарезервированных на выплаты ветеранам труда. Они должны составить пять тысяч рублей, а всего из бюджета потратят 25 миллионов на выплаты ветеранам труда.

- Из федерального бюджета ко Дню Победы ветераны труда получат по 50 тысяч рублей, поэтому республиканские выплаты можно перенаправить на выплаты "детям войны", - пояснили депутаты.

Однако в итоге народные избранники сошлись на выплате в 2 тысячи рублей.





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