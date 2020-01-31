ВОЗ объявила международный режим ЧС в связи с коронавирусом в КНР

Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС, сообщает



«Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, - отметил он. - Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса».



Глава ВОЗ высоко оценил действия Китая по борьбе с болезнью. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. По его словам, помимо КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах. Только в четырех государствах за пределами Китая отмечена передача от человека к человеку - во Вьетнаме, Германии, США и Японии. Тот факт, что этих случаев относительно немного, он назвал результатом эффективных действий Китая, и объявление режима международно ЧС «не является вотумом недоверия Китаю».



Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.



Фото: pixabay.com Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку в Китае пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Об этом заявил в четверг в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС, сообщает ТАСС «Мы не знаем, какой ущерб нанесет этот вирус, если он распространится в стране со слабой системой здравоохранения, - отметил он. - Мы должны помочь этим государствам подготовиться к такой возможности. По этой причине я объявил о чрезвычайной ситуации, вызывающей международную озабоченность, в связи с глобальной вспышкой нового коронавируса».Глава ВОЗ высоко оценил действия Китая по борьбе с болезнью. Он сообщил, что впечатлен реагированием китайских властей на вспышку коронавируса. По его словам, помимо КНР, в мире зарегистрировано 98 случаев болезни в 18 странах. Только в четырех государствах за пределами Китая отмечена передача от человека к человеку - во Вьетнаме, Германии, США и Японии. Тот факт, что этих случаев относительно немного, он назвал результатом эффективных действий Китая, и объявление режима международно ЧС «не является вотумом недоверия Китаю».Режим ЧС позволяет привлечь международное внимание к вспышке болезни и фонды на борьбу с ней. Он мобилизует усилия мирового сообщества на решение проблем, связанных с охраной здоровья.Фото: pixabay.com