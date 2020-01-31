В Бурятии открыта горячая линия для возврата граждан из Монголии и КНР

Колл-центр с 31 января работает в круглосуточном режиме по телефону +7-800-301-19-34



В связи с ограничениями, введёнными правительством России по движению на пограничных пунктах пропуска, для жителей Бурятии, находящихся на территории Монголии и Китая, сегодня начала работу круглосуточная горячая линия по вопросам возврата граждан республики на территорию России.



Такое поручение глава Бурятии Алексей Цыденов дал заместителю председателя правительства по вопросам безопасности Петру Мордовскому и министру туризма республики Бурятия Марии Бадмацыреновой.



«Жители Бурятии, у которых будут трудности с возвращением из Монголии или Китая домой, могут обратиться за помощью в этот колл-центр», - написал Алексей Цыденов но своей странице в Facebook.



Напомним, 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса 2019-nCoV.



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