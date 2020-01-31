31.01.2020
В Бурятии открыта горячая линия для возврата граждан из Монголии и КНР

В Бурятии открыта горячая линия для возврата граждан из Монголии и КНР

Колл-центр с 31 января работает в круглосуточном режиме по телефону  +7-800-301-19-34

В связи с ограничениями, введёнными правительством России по движению на пограничных пунктах пропуска, для жителей Бурятии, находящихся на территории Монголии и Китая, сегодня начала работу  круглосуточная горячая линия по вопросам возврата граждан республики на территорию России.

Такое поручение глава Бурятии Алексей Цыденов дал  заместителю председателя правительства по вопросам безопасности Петру Мордовскому и министру туризма республики Бурятия Марии Бадмацыреновой.

«Жители Бурятии, у которых будут трудности с возвращением из Монголии или Китая домой, могут обратиться за помощью в этот колл-центр», - написал Алексей Цыденов но своей странице в Facebook.

Напомним, 30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса 2019-nCoV.

Фото: pixabay.com
коронавирус горячая линия Бурятия
^